В Сумах обокрали магазин электронной техники 34-летний житель города Сумы совершил кражу из магазина электронной техники одного из торговых центров.

В полицию обратился владелец магазина, который сообщил, что из ассортимента исчезло три пары акустических наушников. Прибыв на место преступления, правоохранители проверили камеру наблюдения, на котором был зафиксирован злоумышленник. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, поэтому правоохранители быстро установили его личность.

По факту преступления в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.