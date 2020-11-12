В Сумах остановили водителя «под кайфом» Патрулируя улицу Юрия Ветрова, инспекторы обнаружили водителя, который управлял транспортным средством ВАЗ с нарушением ПДД.

После остановки авто внимание стражей порядка сразу же привлекло странное поведение водителя. Через несколько минут патрульные убедились, что 33-летний мужчина имеет признаки наркотического опьянения. Более того, во время поверхностной проверки, инспекторы обнаружили у него бумажный сверток с веществом, похожим на наркотическое, а также устройство для его применения.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель категорически отказался в присутствии свидетелей. Поэтому патрульные составили на него протокол по ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения) КоАП. От управления его отстранили.

Также по факту выявленных вещей стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.