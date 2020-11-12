Суд оставил на свободе женщину, державшую три года в рабстве мужчину

Конотопский горрайонный суд Сумской области оставил на свободе женщину, которая три года держала в рабстве оказавшегося в тяжелой жизненной ситуации потерпевшего. Ранее не судимую женщину суд приговорил к пяти годам лишения свободы с трехлетней отсрочкой.

Правоохранители установили, что в декабре 2016 года осужденная познакомилась с вышедшим из мест лишения свободы мужчиной. Бывший зек столкнулся с бытовыми трудностями — искал работу и жилье, пытался приспособиться и привыкнуть к свободной жизни. Поняв беззащитность мужчины, новая знакомая предложила ему поехать к ней на работу в село — обещала достойную зарплату, прекрасные условия проживания и отменное питание.

На деле же мужчину заставили выполнять самую черную работу, не платили деньги, кормили помоями, а содержали в хозяйственной постройке — вместе со скотом.

Попытки убежать пресекали родственники осужденной, которые угрожали расправой.

Несмотря на то, что потерпевший три года пробыл в сущем аду, он просил суд сурово не карать его обидчицу, пишет Головна.