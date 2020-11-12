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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:338721

Сумчане просят продлить срок дистанционного обучения

Соответствующая петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций.

«Просим продлить срок дистанционного обучения в г. Сумы, исходя из количества заболеваний COVID-19 и эпидемиологической ситуации в стране, как минимум до конца зимней сессии. Студенты находятся в других городах. Из-за чего возникают сложности с аудиторным обучением. Решение о дистанционном или оффлайн-обучении постоянно меняются, поэтому они не имеют возможности каждый раз возвращаться в Сумы. Большое количество студентов покинули общежития и вернулись в родные города. Студенты, проживающие в Сумах, также не могут безопасно пользоваться общественным транспортом, чтобы доехать до университета, из-за несоблюдения жителями города карантина. Сейчас никто не желает подвергать свою жизнь и жизнь своей семьи опасности, поэтому просим рассмотреть эту петицию и продолжить онлайн-обучения в университетах с 23 ноября 2020 года», - пишет автор петиции Хлонь Ольга Витальевна.

По состоянию на 18 ноября петицию подписали 8 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Общество

Комментарии

Batya
Batya
Сегодня 13:42

А школьники не люди, а - нелюди?

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