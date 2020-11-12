На Сумщине за ложное сообщение о преступлении подростку придется отвечать в суде Шестнадцатилетний парень, отдав знакомому за долги свой мобильный телефон, не решился рассказать бабушке правду. И придумал историю о том, что гаджет у него отобрали под угрозой пистолета незнакомые люди.

Услышав такую «новость», пожилая женщина немедленно обратилась за помощью в полицию. По адресу проживания заявительницы выехала следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции и опросила несовершеннолетнего. И парень в разговоре с правоохранителями рассказал о якобы разбойном нападении, совершенном на него вблизи учебного заведения, откуда он каждый вечер возвращается домой.

Следователи открыли уголовное производство и начали соответствующую проверку. И во время общения с кругом друзей юноши установили, что на самом деле мобильный телефон он отдал в счет долга. Справедливо опасаясь, что его бабушка будет, мягко говоря, недовольна этим его поступком, студент не нашел ничего другого, как придумать байку о разбойном нападении с якобы применением оружия.

«Следователи квалифицировали действия несовершеннолетнего соответствии со ст. 383 и ст. 384 УК Украины как заведомо ложное сообщение о преступлении и введение в заблуждение правоохранительных органов, - комментирует ситуацию Александр Васильченко, руководитель Конотопского отдела полиции, - и начали уголовное производство теперь относительно самого парня. Окончательное слово в этом деле остается за судом».

Работники полиции предостерегают граждан от подобных «шуток», и предупреждают, что заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления будет стоить уголовного наказания. Также следует предупредить об этом и своих детей, поскольку подростки и юношество не совсем осознают последствия такого рода сообщений и ответственность. Ведь любая информация о совершении преступления требует не просто проверки - в расследовании задействуются значительные силы и средства полиции. А это - финансовые потери и отвлечение правоохранителей от реальных дел.

Будьте взвешены в своих поступках, и поддерживайте в семье теплые откровенные отношения, чтобы дети не опасались обратиться к родителям за помощью или за советом. Предупреждайте их о последствиях необдуманных и безрассудных поступков, предостерегите от лишнего и неоправданного риска, расскажите об ответственности перед законом, что может быть в том или ином случае. Воспитывайте в потомках, кроме общепринятых моральных норм, уважение к закону, и пусть они растут здоровыми и законопослушными гражданами нашего государства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.