У Сумах стартував перший тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»

Цьогоріч учасниками конкурсу є 13 педагогів: у номінації «Українська мова та література» – учителі Юлія ПЛУЖНИК (CCШ № 1), Світлана МУКВИЧ (ЗОШ № 12), Юлія САВЕНКО (ЗОШ № 15), Наталія МИХАЙЛИЧЕНКО (гімназія № 1), Олена КАЗБАН (ліцей-інтернат «Барса»); у номінації «Математика» – учителі Олена ВАКУЛЕНКО (ССШ № 7), Олександр МОРОЗЕНКО (Басівська ЗОШ), Ірина КРИНИЦЬКА (Хотінська СШ); у номінації «Трудове навчання» – учителі Олена ЗВЯГОЛЬСЬКА (ССШ № 7), Віталій ХИЖНЯК (ССШ № 10), Сергій МАРУЩЕНКО (ЗОШ № 15), Володимир КЛИМЕНКО (ССШ № 17), Андрій ТКАЧЕНКО (ЗОШ № 22).

Зі словами привітання до конкурсантів звернулись заступник міського голови Віра МОТРЕЧКО та начальник управління освіти і науки Антоніна ДАНИЛЬЧЕНКО. Вони висловили сподівання, що учасники конкурсу гідно подолають усі випробування, демонструючи свій професіоналізм та інноваційні подходи в учительської праці, підносячи статус учителя на високий щабель.

Під час відкриття конкурсу педагоги представили себе через виконання творчих завдань, продемонстрували власні «родзинки», виявили креативність, винахідливість. Учителі української мови та літератури продекламували реп на окремі букви алфавіту, здивувавши сучасними підходами до цього молодіжного жанру. Математики презентували власні лайфхаки, які застосовують на уроках, довели, що це досконала та цікава наука. Учителі трудового навчання ознайомили із власними хенд-мейд виробами, які з часом можуть стати героями освітніх мультфільмів.

«Вимушений» екран між педагогами на цьому дійстві не став перепоною потужній позитивній енергетиці, яка всіх об’єднала та спрямувала на активну творчу діяльність. Попереду на учасників конкурсу чекають цікаві випробування. То ж побажаймо їм натхнення, творчої наснаги, упевненості на шляху до перемоги, а журі конкурсу, представлене досвідченими педагогами міста, плідної роботи!» – зазначили в управлінні освіти і науки.