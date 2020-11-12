На Сумщині поліція розшукує безвісти зниклого Володимира Лучака П‘ятидесятирічний житель села Сінне Краснопільського району 10 листопада пішов з дому і зник. Чоловіка розшукують родина та правоохоронці, і звертаються за допомогою до небайдужих громадян.

Володимиру Лучаку на вигляд 50-52 роки, зростом 170 см, худорлявої статури.

Чоловік був одягнений у зимову на блискавці темно-синю куртку з капюшоном без хутра та з блакитними вставками на рукавах; чорні джинси, темно-червоний светр. На голові мав чорну шапку, був узутий в темно-сірі ботинки на шнурках,

Особливі прикмети – Володимир має вади зору. Родичі припускають, що він може десь жебракувати.

Працівники поліції розшукують зниклого чоловіка і звертаються до громадян з проханням: якщо комусь відоме місцеперебування Володимира Лучака, або мається будь-яка інша інформація, що допоможе в пошуках, - повідомте про за адресою: Сумська область, Краснопільський район, смт. Краснопілля, вул. Мезенівська, б.8, або ж за телефонами: (05459) 7-12-02, 050-30-79-886, «102».

Відділ комунікації поліції Сумської області