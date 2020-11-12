В отличие от воды в сумском воздухе и грунте загрязняющих веществ не обнаружено Сумской водоканал с областным лабораторным центром исследовали воздух и почву.

Сумской водоканал совместно с областным лабораторным центром провели мониторинговые исследования атмосферного воздуха и почвы на границе санитарно-защитной зоны и в местах временного размещения и удаления отходов.

Подобные наблюдения коммунальное предприятие осуществляет регулярно с целью охраны окружающей среды и предотвращения загрязнения, пишет сайт мэрии.

На этот раз исследовали два объекта окружающей среды. По ул. Белопольское шоссе, 9 провели мониторинг атмосферного воздуха в местах временного размещения отходов 1-2 класса опасности на ртути, свинцу, серной кислоте. Также на границе санитарно-защитной зоны проверили атмосферный воздух на содержание диоксида азота и оксида углерода. Работники лабораторий исследовали пробы почвы на наличие нефтепродуктов. Кроме этого, провели мониторинг атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на аммиак, сероводород, хлор по ул. Гамалия, 40.

В соответствии с протоколами превышений загрязняющих веществ не обнаружено.

Напомним: госэкоинспекция нашла превышение допустимых норм загрязнения в сумских реках.