На Сумщині за тиждень Держпродспоживслужба перевірила 2734 об’єкти: 185 порушень карантину

Найбільше порушень протиепідемічних вимог виявлено на об’єктах продовольчої торгівлі. Зокрема було перевірено 295 таких об’єкти, на 68 (24,7%) з яких виявлені порушення, складено 31 протокол, винесено 57 приписів та пропозицій.
Також перевірка була здійснена на 1895 об’єктах непродовольчої торгівлі, на 50 (2,6%) виявлені порушення. На 18 – були складені протоколи, та по 42 – приписи і пропозиції.
Із 180 перевірених перукарень, порушення виявили у 14, по одному з них складено протокол та надано 14 пропозицій.
Працівниками управління Держпродспоживслужби було перевірено 167 закладів громадського харчування, у 7 з яких були виявлені порушення, по 3 складено протоколи.
Перевірці підлягають і заклади освіти. За тиждень у 16 закладах освіти області були здійснені такі перевірки. У 2 виявлені порушення протиепідемічних вимог, за якими було складено протоколи.
Здійснено також 140 перевірок на агропродовольчих ринках, 31 з яких працював із порушеннями. Було складено 10 протоколів, винесено 26 приписів та пропозицій.
З 53 перевірених об’єктів сфери послуг (аптеки, пошта) – в 9 виявлені порушення, складено 1 протокол, винесено 8 приписів та пропозицій.
Нагадаємо, що дотримання протиепідемічних вимог обов’язкове для всіх без виключення суб’єктів господарювання, перевірки будуть проводитися й надалі.