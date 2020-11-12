На Сумщині за тиждень Держпродспоживслужба перевірила 2734 об’єкти: 185 порушень карантину За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, з 9-15 листопада здійснювався контроль щодо дотримання протиепідемічних вимог в умовах карантину. За результатами перевірки було виявлено 185 порушень, винесено 158 приписів та пропозицій, складено 66 протоколів.

Найбільше порушень протиепідемічних вимог виявлено на об’єктах продовольчої торгівлі. Зокрема було перевірено 295 таких об’єкти, на 68 (24,7%) з яких виявлені порушення, складено 31 протокол, винесено 57 приписів та пропозицій.

Також перевірка була здійснена на 1895 об’єктах непродовольчої торгівлі, на 50 (2,6%) виявлені порушення. На 18 – були складені протоколи, та по 42 – приписи і пропозиції.

Із 180 перевірених перукарень, порушення виявили у 14, по одному з них складено протокол та надано 14 пропозицій.

Працівниками управління Держпродспоживслужби було перевірено 167 закладів громадського харчування, у 7 з яких були виявлені порушення, по 3 складено протоколи.

Перевірці підлягають і заклади освіти. За тиждень у 16 закладах освіти області були здійснені такі перевірки. У 2 виявлені порушення протиепідемічних вимог, за якими було складено протоколи.

Здійснено також 140 перевірок на агропродовольчих ринках, 31 з яких працював із порушеннями. Було складено 10 протоколів, винесено 26 приписів та пропозицій.

З 53 перевірених об’єктів сфери послуг (аптеки, пошта) – в 9 виявлені порушення, складено 1 протокол, винесено 8 приписів та пропозицій.

Нагадаємо, що дотримання протиепідемічних вимог обов’язкове для всіх без виключення суб’єктів господарювання, перевірки будуть проводитися й надалі.