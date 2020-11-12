Сумчанка с инвалидностью живет в холодной квартире: коммунальщики и мэр отмахнулись от ее проблем Сумчанка Татьяна Нянькина написала на своей странице в Фейсбуке о проблеме своей подруги Ольги.

«Многие друзья дали советы, отважный друг хотел все исправить, но проблема слишком серьезна. А тем временем Оля, девушка с инвалидностью, живет в холодной квартире. Может кто-то временно дать в пользование мощный обогреватель? Если да - пишите. А я опять цитирую Олечку: «Таня звонили на 1545, зарегистрировали заявление, сказали: «Ждите ответа», звонили в ЖЭК (номер 0668238302), звонили службу ЖКК (1580), звонили теплоэнерго (0503084436), и лично опять Лысенко писали - реакции всюду ноль. Говорят: «Аварийный дом – ждите», -- написала она.