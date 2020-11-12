В Сумах двое водителей грузовиков предлагали копам взятки Чтобы избежать ответственности, водители предложили патрульным неправомерную выгоду.

На разных улицах патрульные остановили двух водителей за одно и то же нарушение ПДД. Поведение и действия самих мужчин почти не отличались.

Так, 35-летнего водителя автомобиля MAN за нарушение ПДД патрульные остановили на улице Харьковской. Но вместо того, чтобы признать свое правонарушение, он, вероятно, решил «испытать судьбу». Во время общения со стражами порядка он предложил им неправомерную выгоду, чтобы те не составляли на него административный материал.

Похожая ситуация произошла и на улице Ильинской. Водитель грузового автомобиля Renault Magnum с полуприцепом нарушил требование дорожного знака, за что его инспекторы и остановили. 47-летний мужчина тоже почему-то решил, что может ограничиться устным замечанием, предложив патрульным неправомерную выгоду.

В обоих случаях водителей неоднократно предупреждали об ответственности за попытку дать взятку, но те не реагировали и настаивали на «решении вопроса». В обоих случаях на место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.