Сумские чиновники отказались от 1,4 млн грн паевых взносов в бюджет Благодаря прокуратуре застройщик все-таки заплатит 1,4 млн грн грн паевых взносов на развитие инфраструктуры города Сумы.

По иску Сумской местной прокуратуры Хозяйственный суд Сумской области обязал застройщика уплатить 1,4 млн грн паевых взносов на развитие инфраструктуры города.

Прокуратурой установлено, что несмотря на готовность к эксплуатации двух многоэтажных жилых домов, между застройщиком и городским советом не было заключено договора об уплате паевого участия на развитие инфраструктуры, как того требует действующее законодательство в сфере градостроительства. Поэтому в местный бюджет застройщиком не уплачены 1,4 млн грн. Поскольку Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, имея соответствующие полномочия, за взысканием средств в суда не обратилось, в защиту государственных интересов стала прокуратура, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.