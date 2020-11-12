Сумские чиновники отказались от 1,4 млн грн паевых взносов в бюджет

По иску Сумской местной прокуратуры Хозяйственный суд Сумской области обязал застройщика уплатить 1,4 млн грн паевых взносов на развитие инфраструктуры города.
Прокуратурой установлено, что несмотря на готовность к эксплуатации двух многоэтажных жилых домов, между застройщиком и городским советом не было заключено договора об уплате паевого участия на развитие инфраструктуры, как того требует действующее законодательство в сфере градостроительства. Поэтому в местный бюджет застройщиком не уплачены 1,4 млн грн. Поскольку Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, имея соответствующие полномочия, за взысканием средств в суда не обратилось, в защиту государственных интересов стала прокуратура, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.