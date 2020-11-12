Юрий Бова принял присягу городского головы Тростянца Уже шестой раз подряд люди доверили ему руководить Тростянецкой громадой.

Сегодня, 18 ноября, глава Тростянецкой территориальной избирательной комиссии Татьяна Шевченко привела к присяге должностного лица местного самоуправления новоизбранного главу Тростянецкой объединенной территориальной громады Юрия Бову.

Напомним, что Юрий Бова набрал 6543 голоса избирателей, то есть 65,14%.

- Я благодарен всем избирателям, которые отдали голоса за меня лично и политическую партию, которую я представляю. Надеюсь, что следующие пять лет пройдут в очень плодотворной работе на благо всех жителей нашей, теперь уже большой, Тростянецкой громады. Люди ждут от нас значительных позитивных изменений. Еще перед началом избирательного процесса я объехал почти все наши села, увидел, как там сейчас живут люди. Так вот, они должны жить значительно в лучших условиях, чем сегодня! Хочу, чтобы мы вокруг всех этих вопросов объединили весь депутатский корпус, независимо от политических взглядов. Выборы закончились. Надо начинать плодотворно работать. Мы и раньше показывали всей стране хорошие результаты нашей работы, но, убежден, сможем сработать для людей еще эффективнее, - отметил в своем выступлении мэр Юрий Бова.