Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0961

В Сумах проверяют предприятия и организации на соблюдение карантина

В Сумах продолжаются проверки работающих объектов мобильными группами по контролю за соблюдением карантинных мероприятий.

Ревизию субъектов хозяйственной деятельности проводят с участием представителей городской власти, Сумского городского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области, отдела превенции Сумского ОП ГУНП в Сумской области и управления патрульной полиции в Сумской области согласно ранее определенным маршрутом и графиком.

В частности, сегодня проверяли магазины, аптеки и учреждения по оказанию услуг общественного питания, расположенных на ул. Набережная р. Стрелка, ул. Кооперативная, ул. Соборная, ул. Воскресенская и на прилегающих к ним.

Во время рейда члены мобильной группы обращали внимание на наличие антисептиков и одноразовых перчаток для посетителей, разметки социальной дистанции, графика уборки помещения, специальных дезинфицирующих средств для контактных поверхностей и пола, рекомендованных Минздравом Украины, и на индивидуальное пакетирование товара.

По словам главного специалиста отдела безопасности среды жизнедеятельности управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентины Фроловой, тщательно контролируют соблюдение противоэпидемических требований и непосредственно работниками предприятия / организации. Среди востребованного: термометрия и гигиена персонала, наличие запаса индивидуальных средств защиты, и соответственно, емкости для их утилизации после использования.

По завершению рейда члены мобильных групп составляют акты санитарно-эпидемиологического обследования работающих объектов и при незначительных нарушениях предоставляют предложения по устранению данных недостатков. Если же эксцесс весом, то согласно статье 42 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» за нарушение санитарного законодательства предусматривается штрафная санкция в размере до 425 гривен.

Сумчан призывают в случае обнаружения нарушений противоэпидемических мероприятий другими лицами обращаться в правоохранительные органы по телефону: «102» или в отдел «Служба 15-80» по телефонам: (067) 5390633, (0542) 70-10-08 (для звонков с мобильных телефонов) 15-80, 62-08-55 (со стационарных телефонов).

Общество

Новости

На Сумщине 19514 случаев COVID-19: подробности
Сегодня 09:08
В губернаторы Сумщины метит долларовый миллионер
16.11.2020 19:55
Умер избранный мэр Конотопа
16.11.2020 09:31
Триває робота над створенням музею Конотопської битви
Сегодня 16:14
В Сумах проверяют предприятия и организации на соблюдение карантина
Сегодня 16:09
Юрий Бова принял присягу городского головы Тростянца
Сегодня 15:48
Сумские чиновники отказались от 1,4 млн грн паевых взносов в бюджет
Сегодня 15:38
В Сумах двое водителей грузовиков предлагали копам взятки
Сегодня 15:32
Сумчанка с инвалидностью живет в холодной квартире: коммунальщики и мэр отмахнулись от ее проблем
Сегодня 15:22
На Сумщині за тиждень Держпродспоживслужба перевірила 2734 об’єкти: 185 порушень карантину
Сегодня 15:14
На Сумщине пытаются спасти раненого ястреба (фото)
Сегодня 15:00
В Сумах умер хирург Игорь Ермоленко: обстоятельства смерти устанавливают
Сегодня 14:36
view counter

Статьи

Почему не действует сниженный тариф на тепло?
Вчера 16:26
Аппарат SMAS лифтинга в Вашем СПА: новый вектор развития бизнеса ®
Вчера 13:20
Департамент соціального захисту населення інформує сумчан щодо реалізації програми надання житлових субсидій
Вчера 12:23
5 нюансів трудових відносин між працівником та фізичною особою-підприємцем
16.11.2020 15:12
Льготы и гранты. Как государство помогает культуре выйти из кризиса?
16.11.2020 14:04
Карантин выходного дня: аргументы «за» и «против»
16.11.2020 13:59
Аудит государства. Как Украине увеличить свои доходы?
16.11.2020 13:50
Скільки коштувала передвиборча кампанія кандидатів на посаду міського голови Сум
13.11.2020 08:48
Сумський баскетболіст розповів, як хворіє на коронавірус
12.11.2020 23:25
Новий загальнодержавний карантин: що заборонять у будні та вихідні, повний список обмежень
12.11.2020 19:38
Полный список требований МФО, позволяющих взять займ без звонков
12.11.2020 16:01
День борьбы с диабетом: знание- сила ®
12.11.2020 10:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.