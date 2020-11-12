В Сумах проверяют предприятия и организации на соблюдение карантина В Сумах продолжаются проверки работающих объектов мобильными группами по контролю за соблюдением карантинных мероприятий.

Ревизию субъектов хозяйственной деятельности проводят с участием представителей городской власти, Сумского городского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области, отдела превенции Сумского ОП ГУНП в Сумской области и управления патрульной полиции в Сумской области согласно ранее определенным маршрутом и графиком.

В частности, сегодня проверяли магазины, аптеки и учреждения по оказанию услуг общественного питания, расположенных на ул. Набережная р. Стрелка, ул. Кооперативная, ул. Соборная, ул. Воскресенская и на прилегающих к ним.

Во время рейда члены мобильной группы обращали внимание на наличие антисептиков и одноразовых перчаток для посетителей, разметки социальной дистанции, графика уборки помещения, специальных дезинфицирующих средств для контактных поверхностей и пола, рекомендованных Минздравом Украины, и на индивидуальное пакетирование товара.

По словам главного специалиста отдела безопасности среды жизнедеятельности управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентины Фроловой, тщательно контролируют соблюдение противоэпидемических требований и непосредственно работниками предприятия / организации. Среди востребованного: термометрия и гигиена персонала, наличие запаса индивидуальных средств защиты, и соответственно, емкости для их утилизации после использования.

По завершению рейда члены мобильных групп составляют акты санитарно-эпидемиологического обследования работающих объектов и при незначительных нарушениях предоставляют предложения по устранению данных недостатков. Если же эксцесс весом, то согласно статье 42 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» за нарушение санитарного законодательства предусматривается штрафная санкция в размере до 425 гривен.

Сумчан призывают в случае обнаружения нарушений противоэпидемических мероприятий другими лицами обращаться в правоохранительные органы по телефону: «102» или в отдел «Служба 15-80» по телефонам: (067) 5390633, (0542) 70-10-08 (для звонков с мобильных телефонов) 15-80, 62-08-55 (со стационарных телефонов).