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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:45139

Сумской областной лабораторный центр привлек к обработке ПЛР-тестов две частные фирмы

Сумской лабораторный центр заключил договор с фирмой «Микротестлаб» об исследовании 2 тысяч ПЛР-тестов.

Сумма сделки – 1,71 млн гривен. Договор подписали 17 ноября. Как рассказал директор лабцентра Владимир Збаражский, исполнитель заказ выполнил - работали с частником две недели, пишет Суспільне.

Причина обращения к сторонней организации - это загруженность лаборатории. Ежедневно она получает до 2 тысяч образцов, а имеют возможность исследовать 1400.

«У нас было накоплено до 3-х тысяч исследований, несмотря на то, что мы делали 1200-1400. Поэтому, оно скапливалось - и оставалось. Министерство сказал: имеете право, и выделило деньги. Фирма нормальная, мы посмотрели - у них есть и аккредитация, и специалисты, и аппаратуры достаточно. Они приезжают к нам с утра, в 9:00, забирают материал. В течение ночи они его отрабатывают, и на следующий день они уже выдают нам результат», - рассказал Збаражский.

По его словам, деньги, которые заплатили частнику - государственные.

Фирма «Микротестлаб» зарегистрирована в Северодонецке. По словам ее директора Константина Маснева, тесты ежедневно отправляли в лабораторию в Северодонецк, результаты готовы в течение 24 часов. Работают они в Луганской области, частично - в Харьковской и Сумской. Как рассказал Владимир Збаражский, эту фирму выбрали, поскольку на Сумщине нет лабораторий достаточной мощности. Договор могут продлить, если снова понадобится помощь.

Это второе соглашение, которое имеет лабораторный центр с частной организацией на услуги по проведению ПЛР-исследований. Первый 12 ноября он заключил с сумской фирмой «Диагностика здоровья». Цена услуги такая же - 855 грн за один образец, заказ был на тысячу исследований.

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