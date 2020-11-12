Пораженного током школьника перевезут в специализированный ожоговый центр после операции В Шостке, что в Сумской области, врачи спасают 12-летнего подростка, которого ударило током.

Парень вместе с товарищем решил пробежаться крышей железнодорожных вагонов. Подростки забрались наверх зерновоза, и там одного из них ударило током. Товарищ, который бежал впереди, услышал странный звук, оглянулся и увидел, как охваченный огнем мальчик лежит на земле. У него 50% ожогов тела, сейчас он в реанимации. В районную больницу, куда забрали пострадавшего, срочно прибыли специалисты из области. Решили - нужна срочная операция, а после нее мальчика должны перевезти в специализированный ожоговый центр, пишет ТСН.