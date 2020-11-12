В Конотопе пожарные спасли от уничтожения жилой дом (видео) Сегодня, 18 ноября, в 7:28 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании металлического контейнера по ул. Свободы в г. Конотоп.

О пожаре сообщил случайный прохожий. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен мусор на площади до 2 кв. м внутри контейнера, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом.

В 7:38 возгорание локализовали, а в 7:54 - потратив на тушение почти тонну воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.