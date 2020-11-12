В Конотопе пожарные спасли от уничтожения жилой дом (видео)

О пожаре сообщил случайный прохожий. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачен мусор на площади до 2 кв. м внутри контейнера, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом.
В 7:38 возгорание локализовали, а в 7:54 - потратив на тушение почти тонну воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.