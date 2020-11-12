У Сумах знайшли родичів солдата Другої світової, рештки якого виявили в Росії

Анатолій Янковський - колишній директор Харківського історичного музею. На початку вересня він приїхав до Сум , аби знайти рідних солдата Олексія Пономаренка, який загинув у 1942 році під час Другої світової війни, пише Суспільне.

"До мене звернувся голова української спільноти республіки Татарстан Людченко Володимир Миколайович, який, до речі, є уродженцем міста Лебедин, з Сумщини, про те, що пошуковцями республіки Татарстан у Волгоградській області, в роки війни це була Сталінградщина, знайдено останки червоноармійця Пономаренка Олексія Івановича, який народився у 1905 році в селі Баранівка", - розповідає історик.

Фото надав Анатолій Янковський

Перепоховали останки солдата у Росії у серпні 2020-го року.

Фото надав Анатолій Янковський Медальон з інформацією про загиблого солдата, знайдений поруч з рештками

Фото медальйона, а також з місця пошуків і останнього притулку, пану Анатолію передали пошуковці – є і довідка від командира, що у загиблого була дружина.

Фото надав Анатолій Янковський

Чоловік звернувся за допомогою до сумського краєзнавчого музею. Подібні солдатські медальйони зберігаються тут, розповідає завідувачка науково-методичного відділу охорони пам’яток Марина Бойко. Мають і записку з даними солдата. Говорить, з проханнями встановити місце поховання на Сумщині рідні загиблих звертаються часто, а от із пропозицією знайти рідних загиблого – зіштовхнулись вперше.

Суспільне Суми Марина Бойко, працівниця Сумського обласного краєзнавчого музею

"Cпало на думку таке, що можливо відшукати дітей по книгах реєстрації актів цивільного стану в архіві. Оскільки книги реєстрації по місту Суми вже оцифровані, це спростило нам роботу. Виявилося, що в 1931 році народився Пономаренко Анатолій Олексійович і співпадали батьки. В інтернеті дуже багато сайтів, які дають можливість дізнатись певну інформацію. Так, є сайт "Вся Україна. Мешканці", де була і знайдена ця інформація", - розповіла працівниця краєзнавчого музею.

За адресою, яку знайшла пані Марина у реєстрі мешканців України, син загиблого - Анатолій Олексійович, був зареєстрований на вулиці Доватора. На воротах цього будинку – номер, де є прізвище та ініціали - Пономаренко А. А. Зараз тут мешкає пані Ольга Пономаренко – невістка сина загиблого солдата. Ми показали їй фото, які мали пошуковці.

Суспільне Суми Напис на воротах будинку родини Пономаренків

"Це, виходить, батько мого свекра. На жаль, його вже немає. Сина теж немає, онука загиблого воїна. Але є онучка, якій дуже буде цікаво буде все це дізнатись і вона буде дуже вдячна за те, що люди займаються такою благородною місією", - говорить пані Ольга.

Жінка показує єдину річ, яка досі збереглась вдома після загиблого – похоронку, яку надіслали дружині Олексія Пономаренка. За датою, вказаною на документі, вона спізнилась більш ніж на рік після смерті.

Суспільне Суми Повідомлення про смерть Олексія Пономаренка

"Завжди мої свекри, ще давно-давно, ходили до пам’ятника загиблим воїнам на 9-те травня і завжди носили квіти. Це завжди був як ритуал. Має бути могилка, куди можуть прийти родичі, які можуть покласти квіти, які можуть приїхати в те місце і відчути спорідненість душ між людьми, які загинули, і між новими поколіннями", - вважає жінка і дякує пошуковцям.

Олексію Пономаренку, уродженцю Баранівки, яка нині у складі Сум, на момент загибелі було 37 років.