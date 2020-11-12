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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:11344

Голова Сумської райдержадміністрації ховається від депутатів та проблем?

Про ситуацію в Сумській райдержадміністрації розповіла на своїй сторінці у фейсбуці депутатка Сумської райради Анна Валевська.

"Так виглядає безвладдя. Або коли владу довірили випадковим хапугам. Хто за це відповідатиме: Кабмін? Президент? Генерал-друг президента, який «призначив» голову замість відкритого конкурса? Монобільність, яка поодинці за все хороше, але спокійно спостерігає, як лягає система держуправління? Хто? І що з цим робити? Покличте хтось дорослих!
14 година. Кабінет голови Сумськоі районної державної адміністраціі Віталія Бурбики. На замку!! Не обід, робочий час. Його немає. Стукаю, заходжу без запрошення. Якісь люди ховаються в потаємній кімнаті. Секретарка не може пояснити де посадова особа, якій я, платник податків, плачу зарплату і чому не виконує свою роботу, чому не прийшов на комісію, попри вимогу депутатів, де важливі питання забезпечення шкіл антисептиками та подальшої протидії коронавірусу
Так, можна сказати, що це все вирвано з контексту. Ця фраза здатна пояснити багато маразму. Але це вже просто остання крапля! Бо його немає ніколи! Тільки зараз безвладдя коштує нам життів!
Голови сільрад просто не можуть потрапити на зустріч з проблемами і потребами своіх громад. Райрада місяцями пише листи і жодне!!! Необхідне для району і нормальної реорганізації - не було взяте в роботу. Жодне!
Це відкритий деманстративний болт на всіх украінців! Бо цей клоун, який боїться навіть прийти на комісію до депутатів, призначив себе не сам!
І поки ви дивитеся відоси з Феофанії:
- Влади просто немає! На прикордонній території! В період пандемії! Влади немає!
- 3 мільйони грошей, які залишились на рахунку району, нові ліца хочуть просто вкрасти в людей. На вимогу представників сіл розподілити гроші, які ім належать - ховаються
- На вимогу відзвітувати за свою БЕЗдіяльність -ховаються та ігнорують
- Призначають начальників відділів не те що без конкурса і всупереч вимогам, а навіть без диплома!! Бо в освіті дуже треба дорватися до тендерів на продукти школам
- Посадові обов’язки не виконують, натомість збирають голів громад (на яких взагалі не впливають і ламають ідею децентралізаціі) бо там гроші!
- Але виходять проплачені матеріали в ЗМІ про бурну роботу
Повна імітація державної влади! Кабмін на листи ради теж не відповідає. Ніхто нічого не робить і ні за що не відповідає. Занавєс
Пане Президенте! Здається вас разом із нами посилають на хер ваші ж призначенці!
Вам там зручно? Бо нам тут не дуже!
Ваш президент Аня. Дякую. Дуже дякую", - написала вона.
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