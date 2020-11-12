В Сумах от депутатских мандатов отказались трое «оппозиционеров» Трое вновь избранных депутатов Александр Стрельченко, Наталья Стрельченко и Наталья Холявка от «Оппозиционной платформы - За жизнь» отказались от мандатов депутатов Сумского горсовета.

Об этом рассказала заместитель председателя Сумской городской избирательной комиссии Лариса Симоненко, пишет Суспільне. Сегодня, 18 ноября они написали заявления об отказе. На их места прошли: Геннадий Грызодуб, Александр Королев и Константин Тихенко.

«Я был избран в областной совет и в городской совет, поэтому я отказался от городского совета, чтобы пойти в областной. Я - депутат областного совета седьмого созыва, поэтому мне захотелось в областной совет», - объяснил свой отказ Александр Стрельченко.

Наталья Холявка также прошла по списку «ОПЗЖ» в Сумской областной совет, а Наталья Стрельченко - в районный. По словам секретаря городской ТИК Клавдии Дудинской, сегодня зарегистрировались 29 депутатов. Написать заявления все должны до 1 декабря.

По результатам выборов, в новый состав Сумского горсовета войдут пять партий, это 42 депутата. Всеукраинское объединение «Батькивщина» с 13 мандатами, «Оппозиционная платформа - За жизнь» и «Европейская Солидарность» забрали по 9, «Слуга народа» - 8 и «Сила и Честь» - 3 мандата.

Кто такие Геннадий Грызодуб, Александр Королев и Константин Тихенко?

Геннадий Грызодуб - депутат Сумского городского совета 7-го созыва. В 2015 году был избран от партии «Оппозиционный блок». Работает заместителем директора ПАО «АТП 15927».

Александр Королев - директор ООО «Дахцентр», которое занимается торговлей строительными материалами.

Константин Тихенко - заместитель директора «Ассоциации строительных предприятий». Он является членом горисполкома, рекомендованный партией «Оппозиционный блок».