В Конотопе сожгли машину депутата от «Свободы» Сегодня вечером на парковке сожгли машину Людмилы Игнатенко, недавно избранного депутатом Конотопского городского совета восьмого созыва от партии «Свобода».

Она также является начальником управления образования Конотопского городского совета.

Сама Людмила не пострадала, в машине никого не было. На месте работают пожарные и полиция.

Обстоятельства происшествия пока только устанавливаются, пишет 05447.com.ua.

Мэр Артем Семенихин, который прибыл на место событий уверен: это поджог.

«Мы подозреваем, кто это сделал. Это - молотковская банда. Они хотят запугать наших депутатов. Это методы мафии, которая сейчас хочет получить власть в Конотопе. Не за горами повторные выборы городского головы, и однозначно, я буду принимать участие. Мы город на растерзание банде шосткинских регионалов не отдадим, мы будем бороться, и мы победим», - заверил мэр Конотопа.