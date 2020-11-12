В Конотопе сожгли машину депутата от «Свободы»

Она также является начальником управления образования Конотопского городского совета.
Сама Людмила не пострадала, в машине никого не было. На месте работают пожарные и полиция.
Обстоятельства происшествия пока только устанавливаются, пишет 05447.com.ua.
Мэр Артем Семенихин, который прибыл на место событий уверен: это поджог.
«Мы подозреваем, кто это сделал. Это - молотковская банда. Они хотят запугать наших депутатов. Это методы мафии, которая сейчас хочет получить власть в Конотопе. Не за горами повторные выборы городского головы, и однозначно, я буду принимать участие. Мы город на растерзание банде шосткинских регионалов не отдадим, мы будем бороться, и мы победим», - заверил мэр Конотопа.