В Недригайлове сбили женщину Происшествие произошло сегодня, 18 ноября, около 18.00, в пгт Недригайлов.

Как предварительно установлено, 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104, пересекая перекресток улиц Шевченко и Вишневой, совершил наезд на 52-летнюю женщину-пешехода. В результате чего ее с телесными повреждениями госпитализировали в Роменскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Недригайловского отделения полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.