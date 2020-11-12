Ляшко назвал цену вакцины от COVID-19 для Украины Полноценный курс вакцинации, который предусматривает две прививки, будет стоить 14 долларов.

Одна доза вакцины от коронавируса для Украины будет стоить семь долларов. Однако, курс вакцинации предусматривает введение двух доз, то есть это обойдется в 14 долларов (почти 400 грн).

Об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Ляшко, договоренность по системе COVAX предусматривает выделение восьми миллионов доз для Украины. Таким образом, указанного количества хватит для того, чтобы пройти курс вакцинации четырем миллионам украинцев.

"Сегодня на заседании озвучили, что одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценное прививки, две дозы - 14 долларов", - констатировал Виктор Ляшко.

Напомним, что МОЗ в ответ на запрос нам сообщило, что первыми будут вакцинироваться врачи и правоохранители.