Полиция Сумщины отреагировала на возгорание авто депутата горсовета Происшествие произошло 18 ноября, около 20.10, в Конотопе. В полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля «Смарт» местной жительницы, которая является депутатом Конотопского городского совета.

На место происшествия немедленно выехали руководитель Конотопского отдела полиции и следственно-оперативная группа. Пожар был локализован и полностью ликвидирован.

Предварительно установлено, что, припарковав авто возле своего дома, женщина зашла в квартиру, а уже через несколько минут ее сосед сообщил о том, что горит ее транспортное средство.

Очевидцы происшествия объясняют, что в момент возгорания у автомобиля посторонних лиц не было.

Поврежденное транспортное средство помещено на спецплощадку Конотопского отдела полиции.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства возгорания авто.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Мэр Конотопа Артем Семенихин обвинил в поджоге своего давнего оппонента нардепа Игоря Молотка.