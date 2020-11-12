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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:08191

Полиция Сумщины отреагировала на возгорание авто депутата горсовета

Происшествие произошло 18 ноября, около 20.10, в Конотопе. В полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля «Смарт» местной жительницы, которая является депутатом Конотопского городского совета.

На место происшествия немедленно выехали руководитель Конотопского отдела полиции и следственно-оперативная группа. Пожар был локализован и полностью ликвидирован.

Предварительно установлено, что, припарковав авто возле своего дома, женщина зашла в квартиру, а уже через несколько минут ее сосед сообщил о том, что горит ее транспортное средство.

Очевидцы происшествия объясняют, что в момент возгорания у автомобиля посторонних лиц не было.

Поврежденное транспортное средство помещено на спецплощадку Конотопского отдела полиции.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства возгорания авто.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Мэр Конотопа Артем Семенихин обвинил в поджоге своего давнего оппонента нардепа Игоря Молотка.

Право
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