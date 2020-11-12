Мэр Тростянца взял себе в замы двух сумчан 18 ноября прошла первая сессия Тростянецкого горсовета восьмого созыва.

Путем тайного голосования депутаты избрали Наталью Ковалеву секретарем совета, а Аллу Биловол - управляющей делами исполкома, который, кстати, теперь будет состоять из 31 человека.

Затем назначали заместителей городского головы. Их у Юрия Бовы теперь будет шесть. Юрий Заяц, Владимир Злепко и Максим Синявин останутся работать на занимаемых должностях. Кроме них, помогать городскому голове прибыло еще двое замов из Сум. Это Светлана Миняйло и Эдуард Кучменко. Обоих назначили заместителями по вопросам деятельности исполнительных органов власти, она будет заниматься деятельностью старостинских округов и организационно-правовыми вопросами, взаимодействием со старостами. Второй будет заниматься вопросами образования, культуры, туризма, молодежи и спорта.

Должность шестого заместителя, который будет заниматься вопросами здравоохранения и социальной защиты, пока останется вакантной.