Кому в Сумах отключили воду сегодня? «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды и отопления.

Речь идет о домах по адресам: ул. Ильинская, 51/1 (замена стояков горячей воды в квартирах), ул. К. Зеленко, 14, ул. Ивана Сирко, 31 (замена труб горячей и холодной воды в квартирах), пр-т М. Лушпы, 12 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Холодногорская, 39 (замена коренных кранов холодной воды в квартире), ул. Горького, 38 (ремонт радиатора отопления в квартире), ул. Леваневского, 12 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Заливная, 11, ул. Харьковская, 25 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Ивана Сирко, 2 (замена кранов горячей и холодной воды в квартире).