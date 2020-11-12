На Сумщине поймали трех разбойников (видео) Оперативники разоблачили трех мужчин, которые обоснованно подозреваются в совершении разбойного нападения.

Событие произошло в конце октября на Шосткинщине. Как только полицейские получили сообщение о совершении разбойного нападения, по указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. Правоохранители расспросили 39-летнего потерпевшего и установили ход событий.

По словам мужчины, ночью к нему в дом ворвались трое неизвестных в медицинских масках. Они избили его, связали и стали требовать вещи. Пока один из злоумышленников тыкал потерпевшего ножом в бедра, двое других обшарили дом в поисках ценностей. Нашли около 600 гривен и мобильный телефон. Кроме того, забрали музыкальные колонки от компьютера и телевизионную приставку.

Лишь через несколько дней изувеченному мужчине удалось выбраться из своего дома и обратиться за помощью к односельчанам.

«Наши оперативники совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУНП области провели ряд оперативно-розыскных мероприятий. И установили причастность к совершенному преступлению трех жителей Шостки, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Их разыскали и доставили в отдел полиции, где они дают показания следователям. Кроме того, наши сотрудники изъяли у них некоторые вещи, которые в ту ночь они забрали из дома потерпевшего».

Двум подозреваемым по 34 года, третьему - 28, он имеет судимость за совершение имущественных преступлений.

В отношении мужчин в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.