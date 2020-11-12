На Сумщине в реанимацию попал 6-месячный ребенок с ожогами 18 ноября в реанимацию с термическими ожогами попал шестимесячный ребенок - полиция устанавливает обстоятельства несчастного случая и предостерегает граждан быть более внимательными к бытовой безопасности своих детей.

Как стало известно со слов матери, ребенок случайно опрокинул на себя чашку с горячим чаем. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей, которые констатировали у него ожоги площадью 13% тела.

Правоохранители снова обращаются к родителям маленьких детей с предостережением быть более внимательными и осмотрительными, и даже на минуту не оставлять в одиночестве маленьких исследователей, тем более - у потенциально опасных веществ и предметов.

Бытовую химию, медикаменты, острые и режущие предметы лучше хранить в недоступном для них месте. Закрывайте специальными заглушками розетки. Продумайте, где и как лучше хранить бытовую технику, по возможности оборудуйте дверцы шкафа или ящик замком или запорным устройством. В том случае, если вы выходите из комнаты или не используется телевизором, компьютером или музыкальным проигрывателем - отключайте их от электросети. Следите, чтобы в руки ребенка не попали батарейки. Особенно опасны мелкие элементы питания круглой формы, которые дети могут положить в рот и легко проглотить.

Следуйте этим простым правилам, и вам не придется корить себя за собственную мгновенную невнимательность и детские страдания. Будьте ответственными и внимательными в уходе за своими детьми, и пусть они растут здоровыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.