Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41659

На Сумщине в реанимацию попал 6-месячный ребенок с ожогами

18 ноября в реанимацию с термическими ожогами попал шестимесячный ребенок - полиция устанавливает обстоятельства несчастного случая и предостерегает граждан быть более внимательными к бытовой безопасности своих детей.

Как стало известно со слов матери, ребенок случайно опрокинул на себя чашку с горячим чаем. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей, которые констатировали у него ожоги площадью 13% тела.

Правоохранители снова обращаются к родителям маленьких детей с предостережением быть более внимательными и осмотрительными, и даже на минуту не оставлять в одиночестве маленьких исследователей, тем более - у потенциально опасных веществ и предметов.

Бытовую химию, медикаменты, острые и режущие предметы лучше хранить в недоступном для них месте. Закрывайте специальными заглушками розетки. Продумайте, где и как лучше хранить бытовую технику, по возможности оборудуйте дверцы шкафа или ящик замком или запорным устройством. В том случае, если вы выходите из комнаты или не используется телевизором, компьютером или музыкальным проигрывателем - отключайте их от электросети. Следите, чтобы в руки ребенка не попали батарейки. Особенно опасны мелкие элементы питания круглой формы, которые дети могут положить в рот и легко проглотить.

Следуйте этим простым правилам, и вам не придется корить себя за собственную мгновенную невнимательность и детские страдания. Будьте ответственными и внимательными в уходе за своими детьми, и пусть они растут здоровыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право

Новости

На Сумщине 20 124 случая СOVID-19: подробности
Сегодня 10:04
В губернаторы Сумщины метит долларовый миллионер
16.11.2020 19:55
Поліцейські Шостки розшукують безвісті зниклого Сергія Гойсана
Сегодня 12:46
Для сумской биатлонистки, попавшей в аварию, собирают средства: аукцион
Сегодня 12:43
Сумчане собирают подписи за дистанционное обучение в школах
Сегодня 12:18
Как пожарные тушили возгорание депутатского авто в Конотопе (видео)
Сегодня 12:10
Сумские пограничники обнаружили нарушителя правил охоты у границы с РФ
Сегодня 12:07
В Сумах задымилась маршрутка: потушили и поехали дальше (видео)
Сегодня 11:34
В Ромнах пожарные ликвидировали возгорание легковушки (видео)
Сегодня 11:23
В Сумах еще одна больница будет принимать ковидных больных
Сегодня 10:56
На Сумщине увеличили количество ПЦР-тестирований
Сегодня 10:54
На Сумщине в реанимацию попал 6-месячный ребенок с ожогами
Сегодня 10:41
view counter

Статьи

Сумські посадовці розповіли про умови організації дистанційного навчання в школах
Вчера 16:50
Почему не действует сниженный тариф на тепло?
17.11.2020 16:26
Аппарат SMAS лифтинга в Вашем СПА: новый вектор развития бизнеса ®
17.11.2020 13:20
Департамент соціального захисту населення інформує сумчан щодо реалізації програми надання житлових субсидій
17.11.2020 12:23
5 нюансів трудових відносин між працівником та фізичною особою-підприємцем
16.11.2020 15:12
Льготы и гранты. Как государство помогает культуре выйти из кризиса?
16.11.2020 14:04
Карантин выходного дня: аргументы «за» и «против»
16.11.2020 13:59
Аудит государства. Как Украине увеличить свои доходы?
16.11.2020 13:50
Скільки коштувала передвиборча кампанія кандидатів на посаду міського голови Сум
13.11.2020 08:48
Сумський баскетболіст розповів, як хворіє на коронавірус
12.11.2020 23:25
Новий загальнодержавний карантин: що заборонять у будні та вихідні, повний список обмежень
12.11.2020 19:38
Полный список требований МФО, позволяющих взять займ без звонков
12.11.2020 16:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.