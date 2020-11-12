В Сумах еще одна больница будет принимать ковидных больных Об этом в прямом эфире на одном из всеукраинских телеканалов сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.

По его словам, если говорить о мероприятиях, которые сегодня проходят на Сумщине, то первоочередным является расширение сети койко-мест, обеспеченных кислородом. Только за последние сутки коечный фонд области увеличился на 246 коек.

К больницам, оказывающим медицинскую помощь больным COVID-19, добавилась областная клиническая больница. Таким образом в области уже 16 заведений, где лечат указанную категорию пациентов. Общее количество коек, предусмотренных для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекции, составляет 1359, из них загружены 49,9%.

Как отметил глава области здравоохранения области, ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории области остается напряженной, однако контролируемой. Сейчас управлением здравоохранения облгосадминистрации принимаются все необходимые меры для того, чтобы как можно скорее остановить стремительное распространение инфекции.