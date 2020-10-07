В Ромнах пожарные ликвидировали возгорание легковушки (видео) 18 ноября в 23:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании ВАЗ-2109 на частном дворе на ул. Пригородской в г. Ромны.

На тушение направили дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь из моторного отсека перекинулся на лобовое стекло и панель приборов легковушки. В 23:37 удалось локализовать возгорание, отвернув угрозу распространения его на весь салон. А в 23:42 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 9 человека личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, возгорание обнаружил водитель, который из дома увидел зарево в районе авто. Мужчина вызвал спасателей и еще до их прибытия приступил к тушению имеющимися средствами.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети автомобиля, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.