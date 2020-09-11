В Сумах задымилась маршрутка: потушили и поехали дальше (видео)

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Сергей Коваленко. На нем видно, что водитель воспользовался огнетушителем, направив его в район заднего колеса. Пассажиров же это не смутило, они продолжили садиться с маршрутку, которая сразу же отъехала…
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