В Сумах задымилась маршрутка: потушили и поехали дальше (видео) Сегодня, 19 ноября, в Сумах на остановке задымилась маршрутка № 5.

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Сергей Коваленко. На нем видно, что водитель воспользовался огнетушителем, направив его в район заднего колеса. Пассажиров же это не смутило, они продолжили садиться с маршрутку, которая сразу же отъехала…