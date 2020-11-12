Юний сумчанин взяв «срібло» на Всеукраїнському конкурсі композиторів

Як повідомили у відділі культури, ним став сумський шестикласник Михайло НІКОЛЕНКО, який представляв наше місто на творчих змаганнях у Харкові.

Готувала маленького маестро викладач з композиції Алла КОВАЛЬОВА.

Оцінювало здібності та талант журі, до складу якого увійшли Заслужені діячі мистецтв України, представники Національної спілки композиторів України, члени Асоціації композиторів Всеукраїнської національної музичної спілки І. ГАЙДЕНКО (м. Харків), К. МАЙДЕНБЕРГ-ТОДОРОВА (м. Одеса), О. НЕЖИГАЙ (м. Дніпро), Л. ВОЛОШИНА (м. Запоріжжя).