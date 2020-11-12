Как пожарные тушили возгорание депутатского авто в Конотопе (видео)

На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено моторный отсек легковушки, образовалась угроза распространения огня на остальные части машины.
В 20:11 возгорание локализовали, а в 20:20 - потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.