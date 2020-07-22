Сумчане собирают подписи за дистанционное обучение в школах

«В связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе и постоянным ростом показателей заболеваемости COVID-19 целесообразным является перевод школ города на дистанционное образование до окончания 2020 года. Данный шаг позволит сохранить здоровье наших детей и педагогического персонала, а также позволит уменьшить скорость распространения вируса.
Нельзя подвергать жизни детей опасности, поэтому прошу рассмотреть эту петицию и перевести школы города Сумы на дистанционное обучение до конца 2020 года», - пишет автор петиции Гончаренко Леся Леонидовна.
По состоянию на 19 ноября петицию подписали 7 человек из 250 необходимых.
До конца сбора подписей осталось 45 дней.
Подписать петицию можно здесь.
Со 2 ноября возобновился образовательный процесс в сумских школах, дистанционно.... 1
Управление образования и науки рекомендует временно продолжить дистанционное обучение....
С 12 октября все школы Шосткинского района перешли на дистанционную форму обучения....
В связи с обострением ситуации с заболеванием COVID-19 сумские школьники уходят на дистанционное обучение....
В полдень 22 июля в Сумах возле здания облгосадминистрации и горсовета началась акция протеста против дистанционного образования в школах Украины....