Сумчане собирают подписи за дистанционное обучение в школах На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Перевод школ города Сумы на дистанционное обучение до конца 2020 года».

«В связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе и постоянным ростом показателей заболеваемости COVID-19 целесообразным является перевод школ города на дистанционное образование до окончания 2020 года. Данный шаг позволит сохранить здоровье наших детей и педагогического персонала, а также позволит уменьшить скорость распространения вируса.

Нельзя подвергать жизни детей опасности, поэтому прошу рассмотреть эту петицию и перевести школы города Сумы на дистанционное обучение до конца 2020 года», - пишет автор петиции Гончаренко Леся Леонидовна.

По состоянию на 19 ноября петицию подписали 7 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 45 дней.

Подписать петицию можно здесь.