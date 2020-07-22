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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:18561

Сумчане собирают подписи за дистанционное обучение в школах

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Перевод школ города Сумы на дистанционное обучение до конца 2020 года».

«В связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе и постоянным ростом показателей заболеваемости COVID-19 целесообразным является перевод школ города на дистанционное образование до окончания 2020 года. Данный шаг позволит сохранить здоровье наших детей и педагогического персонала, а также позволит уменьшить скорость распространения вируса.

Нельзя подвергать жизни детей опасности, поэтому прошу рассмотреть эту петицию и перевести школы города Сумы на дистанционное обучение до конца 2020 года», - пишет автор петиции Гончаренко Леся Леонидовна.

По состоянию на 19 ноября петицию подписали 7 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 45 дней.

Подписать петицию можно здесь.

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