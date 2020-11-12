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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:33291

Сумчан запрошують долучитись до благодійної акції "Подаруй тепло"

Агенція промоції «Суми» проводить благодійну акцію «Подаруй тепло», покликану підтримати теплими речами та продуктами харчування підопічних Сумського геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці.

«Прикро, що в складній ситуації опинилися люди, які заслуговують поваги та підтримки суспільства – люди поважного віку. На сьогоднішній день в пансіонаті перебувають 160 підопічних: 88 жінок та 72 чоловіків. Запрошуємо всіх містян долучитися до благодійної акції і порадувати подарунками старше покоління», – йдеться на сторінці Агенції промоції «Суми» в соцмережі Facebook.

Для подарунків людям похилого віку триває збір наступних речей: теплі шкарпетки, зимові рукавички, солодощі, чай та кава, засоби особистої гігієни (шампунь, мило, зубна паста, ополіскувач для порожнини рота).

Збір триватиме до 14 грудня за адресою: вул. Соборна, 27 (Сумська міська галерея) з 11:00 до 18:00 у будні (субота, неділя – вихідні).

За детальнішою інформацією можна звернутися за телефоном: (050) 6060403 (Юлія).

Общество
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