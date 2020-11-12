Сумчан запрошують долучитись до благодійної акції "Подаруй тепло"

«Прикро, що в складній ситуації опинилися люди, які заслуговують поваги та підтримки суспільства – люди поважного віку. На сьогоднішній день в пансіонаті перебувають 160 підопічних: 88 жінок та 72 чоловіків. Запрошуємо всіх містян долучитися до благодійної акції і порадувати подарунками старше покоління», – йдеться на сторінці Агенції промоції «Суми» в соцмережі Facebook.

Для подарунків людям похилого віку триває збір наступних речей: теплі шкарпетки, зимові рукавички, солодощі, чай та кава, засоби особистої гігієни (шампунь, мило, зубна паста, ополіскувач для порожнини рота).

Збір триватиме до 14 грудня за адресою: вул. Соборна, 27 (Сумська міська галерея) з 11:00 до 18:00 у будні (субота, неділя – вихідні).

За детальнішою інформацією можна звернутися за телефоном: (050) 6060403 (Юлія).