Поліцейські Шостки розшукують безвісті зниклого Сергія Гойсана Житель села Тиманівка Шосткинського району 14 листопада пішов з дому і назад не повернувся.

Місцеперебування чоловіка залишається невідомим, його мобільний телефон вимкнений. Поліцейські ведуть пошуки 38-річного громадянина і звертаються за допомогою до громадян.

На вигляд Сергію 40 – 45 років, зростом 170 - 175 см, худорлявої статури, з темним волоссям та карими очима.

Серед особливих прикмет – має викривлений ніс.

Був вдягнений у чорну куртку та світлі джинси. На голові - сіра в’язана шапка.

На розшук безвісті зниклого зорієнтований особовий склад поліції Шостки. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою чоловіка розіслане у всі відділи та відділення поліції Сумщини.

Правоохоронці закликають всіх громадян не бути байдужими, і якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе у розшуку Сергія Гойсана, повідомте про це до Шосткинського відділу поліції за адресою: м.Шостка, вул. Свободи, 67, або за телефонами: 050-327-91-48 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби «102».

Відділ комунікації поліції Сумської області