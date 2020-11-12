В Сумах произошло ДТП с грузовиком и легковушкой: есть травмированные 18 ноября, около 15.30, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке переулка Гетманского и улицы 4-й Продольной.

Инспекторы огородили место ДТП и предварительно выяснили, что 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ, 59-летний водитель которого двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель легковушки Volkswagen и его 33-летний пассажир были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.