У Сумах вшанували загиблих бійців Євгена Коростельова та Костянтина Берегового Керівник апарату облдержадміністрації Ігор КАЛЬЧЕНКО разом з міським головою м. Суми Олександром ЛИСЕНКОМ вшанували пам’ять загиблих бійців в зоні АТО/ООС Євгена Коростельова та Костянтина Берегового.

«Вони стояли на смерть за кожного з нас – за гідне майбутнє у незалежній країні. Ми схиляємо голови у вдячності перед тими, хто тримав мирне небо над містами нашої України», – прокоментував Ігор Кальченко під час покладання квітів до могил загиблим в зоні АТО/ООС командиру 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова та військовослужбовцяю 81-ї окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України, прапорщика Костянтина Берегового.

Сьогодні вшанувати пам’ять загиблих прийшли військові побратими. Усі вони говорили, що то були справжні бійці, мужні і відважні, які користувалися беззаперечним авторитетом серед військовослужбовців.

Нагадаємо, рік тому, 12 листопада під час виконання завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил Євген Коростельов внаслідок мінно-вибухового підриву отримав важку травму, яка й стала для нього смертельною. До останньої хвилини лікарі у Харковському шпиталі намагалися врятувати життя військовослужбовця. Полковнику був лише 41 рік.

Свого часу тимчасовий виконувач обов’язків командира 25-ї повітрянодесантної бригади Роман ЗАБРОДСЬКИЙ сказав: «Це була неординарна людина. Про це скаже вам, однозначно, кожен, кого ви запитаєте. І на фоні цього, на фоні його неординарності, і рішень, прийнятих ним у різних ситуаціях, так, можна без сумнівів сказати, що це був легендарний полковник».

А прапорщик Костянтин Береговий службу проходив у 81-ій окремій аеромобільній бригаді Високомобільних десантних військ Збройних сил України. Загинув 19 листопада 2015 року в місті Дружківка Донецької області. 22 листопада 2015 року він був похований на Алеї Почесних громадян Центрального кладовища міста Суми. Вдома у військового залишились дружина та син.