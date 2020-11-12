Подростка с Сумщины, которого ударило током, транспортируют в Киев Подростка, которого ударило током на крыше вагона в Шостке, сегодня, 19 ноября, транспортируют в Киев.

Об этом сообщил главный врач Шосткинского центральной районной больницы Олег Штогрин, пишет Суспільне.

«По договоренности сумских и столичных специалистов принято решение о транспортировке пациента в ожоговый центра г. Киев», - сказал он.

По его словам, состояние мальчика очень тяжелое.

«Более 50% ожогов, они - глубокие. Шок только начал развиваться. Мы вместе с областными специалистами стабилизировали его состояние, чтобы была возможность перевезти. Специалисты будут бороться. Самое трудное - впереди: многие операции, пересадка. Лечение будет долгим и дорогим», - добавил он.