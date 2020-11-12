Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30278

Жительница Тростянца поверила мошенникам и потеряла 30 тысяч

Злоумышленники сработали по известной схеме «звонок из банка». Молодая женщина, была введена мошенниками в заблуждение, и потеряла 30 000 грн.

По словам самой заявительницы, ей позвонили на мобильный якобы из банка. Собеседник сообщил, что посторонние пытаются снять с ее банковского счета сбережения, и, чтобы не допустить этого, предложил перечислить деньги на так называемый «технический» счет. Что она, собственно, и сделала. И только потом выяснила, что на самом деле сама передала неизвестно кому 30000 грн.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество), в рамках которого устанавливают личность и местопребывание псевдобанкира. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

 
Право

Новости

На Сумщине 20 124 случая СOVID-19: подробности 1
Сегодня 10:04
В губернаторы Сумщины метит долларовый миллионер
16.11.2020 19:55
ВАКС отменил арест телефона специалиста сумского Госгеокадастра
Сегодня 17:30
Президент подписал закон об админответственности за пребывание в общественных заведениях и транспорте без масок
Сегодня 16:58
В Сумах возник пожар в квартире с маленьким ребенком и бабушкой
Сегодня 16:19
В Україні увійшла в обіг нова 10-гривнева монета
Сегодня 16:07
Трех подозреваемых в совершении разбойного нападения на Сумщине взяли под стражу
Сегодня 15:58
Юные МАНовцы Сумщины завоевали 21 медаль
Сегодня 15:27
Жительница Тростянца поверила мошенникам и потеряла 30 тысяч
Сегодня 14:30
Подростка с Сумщины, которого ударило током, транспортируют в Киев
Сегодня 13:54
У Сумах вшанували загиблих бійців Євгена Коростельова та Костянтина Берегового
Сегодня 13:52
В Сумах произошло ДТП с грузовиком и легковушкой: есть травмированные
Сегодня 13:21
view counter

Статьи

Що чекає на ринок праці Сумщини завтра?
Сегодня 15:34
Сумські посадовці розповіли про умови організації дистанційного навчання в школах
Вчера 16:50
Почему не действует сниженный тариф на тепло?
17.11.2020 16:26
Аппарат SMAS лифтинга в Вашем СПА: новый вектор развития бизнеса ®
17.11.2020 13:20
Департамент соціального захисту населення інформує сумчан щодо реалізації програми надання житлових субсидій
17.11.2020 12:23
5 нюансів трудових відносин між працівником та фізичною особою-підприємцем
16.11.2020 15:12
Льготы и гранты. Как государство помогает культуре выйти из кризиса?
16.11.2020 14:04
Карантин выходного дня: аргументы «за» и «против»
16.11.2020 13:59
Аудит государства. Как Украине увеличить свои доходы?
16.11.2020 13:50
Скільки коштувала передвиборча кампанія кандидатів на посаду міського голови Сум
13.11.2020 08:48
Сумський баскетболіст розповів, як хворіє на коронавірус
12.11.2020 23:25
Новий загальнодержавний карантин: що заборонять у будні та вихідні, повний список обмежень
12.11.2020 19:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.