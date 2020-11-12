Жительница Тростянца поверила мошенникам и потеряла 30 тысяч Злоумышленники сработали по известной схеме «звонок из банка». Молодая женщина, была введена мошенниками в заблуждение, и потеряла 30 000 грн.

По словам самой заявительницы, ей позвонили на мобильный якобы из банка. Собеседник сообщил, что посторонние пытаются снять с ее банковского счета сбережения, и, чтобы не допустить этого, предложил перечислить деньги на так называемый «технический» счет. Что она, собственно, и сделала. И только потом выяснила, что на самом деле сама передала неизвестно кому 30000 грн.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество), в рамках которого устанавливают личность и местопребывание псевдобанкира. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.