Юные МАНовцы Сумщины завоевали 21 медаль Юные ученые Сумщины завоевали 21 медаль в третьем этапе всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ.

Воспитанники Малой академии наук на Сумщине достойно представили область на всеукраинском уровне, завоевав 21 призовое место: 1 золотая медаль, 8 серебряных и 12 бронзовых. Также 7 конкурсантов приглашены к участию в международных соревнованиях.

III этап Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины - завершился 8 ноября.

В новых условиях и по новым правилам слушатели Сумского территориального отделения Малой академии наук Украины соревновались с конкурентами на конференции и представили свои исследовательские проекты на постерной защите в режиме онлайн.