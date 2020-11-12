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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58249

Трех подозреваемых в совершении разбойного нападения на Сумщине взяли под стражу

По ходатайству Шосткинской местной прокуратуры трем подозреваемым в совершении разбойного нападения решению суда 18 ноября избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло в ночь с 25 на 26 октября 2020 года в Шосткинщине. Злоумышленники в медицинских масках ворвались в дом 39-летнего жителя села Ковтуново и несколько часов издевались над ним, требуя деньги и ценные вещи. Пострадавший только через три дня пришел в себя и обратился за помощью. По его словам, трое неизвестных избили его, связали и стали требовать деньги. Пока один из злоумышленников тыкал потерпевшего ножом в ребра, двое других обыскивали дом в поисках ценностей. Нашли около 600 гривен и мобильный телефон. Кроме того, забрали кошелек, барсетку, музыкальные колонки и телевизионную приставку.

Сотрудники полиции благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям установили личности нападавших и задержали их. Кроме того, у задержанных изъяли некоторые вещи, которые в ту ночь они забрали из дома потерпевшего. Нападавшие из г. Шостка, двум по 34 лет, третьему - 28, он имеет судимость за совершение имущественных преступлений.

Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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