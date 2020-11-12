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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07345

В Україні увійшла в обіг нова 10-гривнева монета

Пам'ятну монету «Державна прикордонна служба України» номіналом 10 гривень ввів в обіг Національний банк.

Зроблена монета зі сплаву на основі цинку і виходить тиражем 1 млн штук. Монету розроблено за ініціативи Адміністрації Держприкордонслужби та Ветеранської організації прикордонного відомства.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, під яким напис Україна; у центрі – емблему Державної прикордонної служби України; унизу написи – 10/гривень/2020; стилізовані гілки: лаврова (праворуч), калинова (ліворуч). Логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України розміщено внизу ліворуч.

А на реверсі монети розміщено: угорі написи – Державна/прикордонна/служба України, під якими – обрис карти України, унизу – символічний прикордонний стовп, праворуч і ліворуч – композиції, що символізують діяльність Державної прикордонної служби в повітрі, на суші і на морі.

Довідково. Монета присвячена Державній прикордонній службі, як правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні. Також одним із обов’язків Державної прикордонної служби України є участь у взаємодії зі Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави або групи держав.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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