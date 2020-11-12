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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:33174

В Сумах водитель чуть не сбил велосипедиста и пытался сбежать от патрульных (видео)

В полдень инспекторы осуществляли патрулирование улицы Героев Крут.

Проезжая регулируемый перекресток с улицей Ивана Сирко, прямо на их глазах водитель автомобиля Peugeot, поворачивая направо, не предоставил преимущества в движении велосипедисту, который двигался на основной зеленый сигнал светофора. Как результат, между автомобилем и велосипедом произошел контакт. К счастью, обошлось без телесных повреждений. Никаких механических повреждений ни легковушка, ни двухколесное транспортное средство не получили. Но достаточно неожиданной для патрульных стала реакция водителя. Ведь тотчас он свернул в дворовую территорию и вовсю начал убегать.

Уже через несколько метров от места происшествия водитель остановился и выбежал из автомобиля. И, вероятно, понимая, что эта идея неудачная, остановился. Стражам порядка 49-летний мужчина объяснил свои действия тем, что просто испугался. Осмотр водителя на состояние опьянения показал, что он трезв.

Патрульные составили на него административный протокол по ч. 4 ст. 122 (Нарушение ПДД, повлекшие создание аварийной обстановки) КоАП. Материалы направлены в суд.

Напомним, что санкция статьи предусматривает штраф в размере 680 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

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