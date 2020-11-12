ЮНІСЕФ підтримає екологічні проекти молоді з усієї України

Новий конкурсний відбір, що став можливим за фінансової підтримки ING Bank, присвячений зміні клімату та захисту навколишнього середовища. Він має на меті підтримати молодіжні проекти у сфері відповідального споживання, повторного використання (upcycle/reuse), енергоефективності та енергозбереження, сортування сміття, озеленення, захисту екосистем, забруднення довкілля, «зеленого» транспорту, тощо.
«Ми запустили програму UPSHIFT в Україні у 2018 році, і раді оголосити про наш 20-й конкурсний відбір. За два роки роботи ми навчили більше 750 молодих людей і підтримали близько 100 молодіжних проектів з різної тематики. Цього разу ми вирішили сфокусуватися на проблемі кліматичних змін і вперше проводимо відбір проектів з цієї тематики для підлітків та молоді з усієї України. Ми сподіваємося, що молоді люди запропонують нові технологічні та креативні способи вирішення важливих для своєї громади проблем», - заначила Лілія Любомудрова, координаторка програм ЮНІСЕФ із розвитку молоді.
UPSHIFT Україна підтримує підлітків та молодь, в тому числі з найбільш соціально вразливих категорій, щоб допомогти їм стати агентами позитивних змін. Програма поєднує тренінги із соціальних інновацій, наставництво та фінансову підтримку. Такий всебічний підхід дає молоді навички та ресурси, щоб в командній роботі визначити проблеми своїх громад та запропонувати їм інноваційні рішення.
Після навчального етапу молодіжні команди змагаються за фінансування, щоб втілити ініціативи у життя. Участь у програмі UPSHIFT дозволяє молодим людям отримати та застосувати професійні навички по роботі в команді, аналізу проблем, критичному мисленню чи управлінню проектами.
Всі навчальні тренінги програми UPSHIFT відбуватимуться онлайн, а запропоновані проекти можуть втілюватися як онлайн, так і офлайн.
Прийом конкурсних заявок триває до 29 листопада. Більше інформації та форма для реєстрації: https://bit.ly/UPSHIFT_Green