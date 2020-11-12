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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:15188

ЮНІСЕФ підтримає екологічні проекти молоді з усієї України

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова» оголошує новий конкурсний відбір молодіжної програми UPSHIFT Україна, який пройде у форматі онлайн та підтримає еко-інновації. За допомогою досвідчених менторів команди молоді у віці від 14 до 21 року зможуть створити власні проекти та отримати фінансування від ЮНІСЕФ на суму до 60 тис. гривень.

Новий конкурсний відбір, що став можливим за фінансової підтримки ING Bank, присвячений зміні клімату та захисту навколишнього середовища. Він має на меті підтримати молодіжні проекти у сфері відповідального споживання, повторного використання (upcycle/reuse), енергоефективності та енергозбереження, сортування сміття, озеленення, захисту екосистем, забруднення довкілля, «зеленого» транспорту, тощо.

 «Ми запустили програму UPSHIFT в Україні у 2018 році, і раді оголосити про наш 20-й конкурсний відбір. За два роки роботи ми навчили більше 750  молодих людей і  підтримали близько 100 молодіжних проектів з різної тематики. Цього разу ми вирішили сфокусуватися на проблемі кліматичних змін і вперше проводимо відбір проектів з цієї тематики для підлітків та молоді з усієї України. Ми сподіваємося, що молоді люди запропонують нові технологічні та креативні способи вирішення важливих для своєї громади проблем», - заначила Лілія Любомудрова, координаторка програм ЮНІСЕФ із розвитку молоді.

UPSHIFT Україна підтримує підлітків та молодь, в тому числі з найбільш соціально вразливих категорій, щоб допомогти їм стати агентами позитивних змін. Програма поєднує тренінги із соціальних інновацій, наставництво та фінансову підтримку. Такий всебічний підхід дає молоді навички та ресурси, щоб в командній роботі визначити проблеми своїх громад та запропонувати їм інноваційні рішення.

Після навчального етапу молодіжні команди змагаються за фінансування, щоб втілити  ініціативи у життя. Участь у програмі UPSHIFT дозволяє молодим людям  отримати та застосувати професійні навички по роботі в команді, аналізу проблем, критичному мисленню чи управлінню проектами.

Всі навчальні тренінги програми UPSHIFT відбуватимуться онлайн, а запропоновані проекти можуть втілюватися як онлайн, так і офлайн.

Прийом конкурсних заявок триває до 29 листопада. Більше інформації та форма для реєстрації: https://bit.ly/UPSHIFT_Green

Общество
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