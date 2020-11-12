На Сумщине обновился коронавирусный рекорд

За четверг подтверждено 748 новых случаев – этой новый антирекорд.
В Украине подтверждено 14575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 1728 человек; летальных случаев - 229; выздоровело 7845 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 598 085 человек; выздоровели - 274 324 человека; летальных исходов - 10 598.