На Сумщине 20 872 случая СOVID-19: подробности

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 748 человек (Сумы - 388, Шостка - 24, Конотоп - 6, Ромны – 3, Ахтырка - 46, Глухов - 18, Лебедин - 36, Белопольский р-н - 37, Бурынский р-н – 33, Конотопский р-н - 12, Краснопольский р-н – 14, Кролевецкий р-н - 18, Лебединский р-н - 2, Недригайловский р-н - 16, Сумской р-н - 34, Тростянецкий р-н – 32, Шосткинский р-н - 4, Ямпольский р-н - 24).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 293 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Сумы - 1, Конотопский р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 7709 человек, из них за минувшие сутки - 264 (Сумы - 94, Конотоп - 16, Ромны – 62, Ахтырка - 1, Лебедин - 3, Белопольский р-н - 1, Конотопский р-н - 4, Кролевецкий – 3 Ахтырский р-н - 1, Роменский – 23, Сумской р-н - 1, Тростянецкий р-н - 55).
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