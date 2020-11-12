Сумской водоканал сообщает об отключении воды В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома на ул. Г. Кондратьева.

Не получают воду жители д. №№ 211/1, 211Б на ул. Г. Кондратьева. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено в обычном режиме.