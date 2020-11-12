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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:26157

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома на ул. Г. Кондратьева.

Не получают воду жители д. №№ 211/1, 211Б на ул. Г. Кондратьева.

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено в обычном режиме.

Общество
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