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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:2718

Сумчанин обокрал собутыльника

Сумские полицейские разоблачили мужчину, который обокрал своего товарища.

В полицию и обратился 52-летний сумчанин, которой рассказал, что в конце прошлого месяца он распивал спиртное вместе со своим знакомым. Утром мужчина заметил, что пропал его телефон и банковская карта и сделал вывод, что просто потерял свои вещи. Впоследствии он обратился к представителям банка, чтобы восстановить свою карту, тогда и оказалось, что со счета исчезло почти 7500 гривен. После чего обратился в полицию.

В ходе расследования оказалось, что кражу совершил 36-летний знакомый потерпевшего.

По факту преступления в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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