В Сумах грабителю-рецидивисту дали 4 года Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 35-летнего мужчину, который ограбил женщину.

Событие произошло 8 июля 2020 года в г. Сумы. Находясь на территории летней площадки торгового центра, обвиняемый увидел женщину, которая держала в руке мобильный телефон. Воспользовавшись моментом, мужчина выхватил гаджет из рук потерпевшей, после чего скрылся с места происшествия.

Как выяснилось, мужчина не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. До этого он уже 9 раз был осужден за имущественные преступления. В суде он признал свою вину, просил строго не наказывать.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в совершении грабежа и приговорен к 4 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 186 УК Украины). Приговора ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.